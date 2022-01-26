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Обманутая женатым мужчиной любовница рассказала об их отношениях его жене

Женщина год встречалась с мужчиной и обнаружила, что он женат

Пользовательница TikTok @anyceg рассказала о том, как спустя год отношений с мужчиной обнаружила, что он женат, и рассказала об их отношениях его супруге.

Женщина по имени Энис опубликовала эмоциональную видеозапись, на которой рассказала, как обнаружила, что мужчина, с которым она встречалась в течение года, обманывал ее. Выяснив это, она отправила его жене сообщение, в котором рассказала ей все об их отношениях.

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Обманутая любовница пояснила, что это было самое эмоциональное послание, которое ей когда-либо приходилось писать. «Девушка, вы должны знать, что я была в отношениях с вашим мужем в 2020 году. Я познакомилась с ним в Tinder. Вскоре после этого мы встретились вживую, и он сказал, что вы в разводе уже три года», — говорилось в сообщении.

Энис узнала, что мужчина лжет ей, когда решила позвонить ему. «Я была в шоке, и это надолго выбило меня из колеи. Я верила всему, что он говорил мне, и думала, что у нас любовь, строила планы совместное будущее», — отметила она.

По словам пользовательницы TikTok, она испытала отвращение. «Не знаю, какая у вас ситуация на самом деле, но учитывая то, что он сделал со мной, могу только предположить, что сделал то же самое и с вами. Я никогда не хотела причинить вам вред», — подчеркнула Энис. Она пожелала жене бывшего возлюбленного всего самого наилучшего.

Запись набрала более 133 тысяч просмотров и сотни комментариев. Женщины хвалили @anyceg за храбрость.

Позже Энис опубликовала еще одно видео, в котором рассказала, что поговорила с этой женщиной по телефону. «Она была добра и благодарна мне, но сказала, что хотела бы узнать об этом раньше. Мне не надо было ждать год, чтобы набраться храбрости и все ей рассказать — об этом я сожалею больше всего», — отметила пользовательница TikTok. Она призвала не молчать всех, кто знает об изменах.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok @sadghoulfriend рассказала о том, как любовница ее возлюбленного оставила в ванной послание в виде клока своих волос, чтобы помочь ей разоблачить изменника. Ее парень предположил, что это шерсть их собаки, которая имеет коричневый окрас, а затем заявил, что это его волосы, хотя он тоже брюнет.

Алиса Дмитриева
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