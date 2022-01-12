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Женщина нашла в ванной послание от любовницы и разоблачила изменника

Любовница намеренно оставила волосы в ванной у изменника

Пользовательница TikTok @sadghoulfriend рассказала о том, как любовница ее возлюбленного оставила в ванной послание в виде клока своих волос, чтобы помочь ей разоблачить изменника.

Брюнетка пояснила, что нашла в ванной клок золотистых волос. Когда она спросила о найденных волосах своего парня, тот предположил, что это шерсть их собаки, которая имеет коричневый окрас. После этого мужчина заявил, что это его волосы, хотя он тоже брюнет.

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Пользовательница TikTok записала на видео реконструкцию момента находки. Волосы были отрезаны ножницами. Сравнив их с собственными, женщина пришла к выводу, что любовница поняла, что у мужчины есть девушка, и намеренно отрезала волосы, чтобы дать ей знать, что парень ей изменяет.

В последующем видео она опубликовала свою переписку с парнем. Сначала он заявил, что это его волосы, которые остались после того, как он решил подстричься. Когда парень вернулся домой, она вновь спросила его о произошедшем, но он просто проигнорировал ее. Тогда девушка поинтересовалась, можно ли ей пойти вместе с ним в спортзал. Мужчина отказался и заявил, что уже собирается идти туда с друзьями. Это вызвало еще большие подозрения у @sadghoulfriend, так как она знала, что никто из его друзей не ходит тренироваться. Кроме того, женщина заметила, что после этого разговора мужчина отключил возможность отслеживать его местонахождение.

В комментариях многие пользователи согласились с тем, что мужчина ведет себя подозрительно. Один из них написал: «Кто бы ни оставил волосы, он сделал это намеренно. Несколько светлых волос трудно заметить, но здесь целый клок». «Он точно виноват. Если бы он был невиновен, он наверняка захотел бы прояснить ситуацию», — отметил другой. «Мужчина, которого волнуют твои чувства, сопереживал бы тебе. Вне зависимости от того, изменил он или нет, это звоночек», — подчеркнул третий.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok под ником @lanalovelace7 нашла необычный способ мести изменившему ей бывшему возлюбленному. Она попросила его набить на руке татуировку с ее именем в доказательство серьезности его намерений, но решила начать игнорировать молодого человека, как только татуировка будет сделана, чтобы отомстить за поруганные чувства.

Алиса Дмитриева
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