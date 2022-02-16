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Ученые оценили возможность возникновения шестой волны COVID-19 в России

Ученые Седых и Шестопалов заявили, что шестой волны коронавируса в России может не быть

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Есть вероятность того, что в России не будет шестой волны коронавируса. Так оценили возможность нового подъема заболеваемости кандидат биологических наук Сергей Седых и вирусолог Александр Шестопалов, сообщает KP.RU.

«Мы "догоняющая" страна в эпидемиологическом плане, и можем наблюдать за тенденциями, которые происходят в других странах. Так вот: ни в одной стране на данный момент не выявлено нового варианта коронавируса, который смог бы вызвать новую волну. Так что можно предположить, что шестой волны не будет», — сказал Седых.

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Он добавил, что в России уже начала снижаться заболеваемость в Москве и Санкт-Петербурге. Эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется к середине марта, считает специалист. При этом число смертей пациентов с COVID-19 увеличится, так как летальные исходы будут фиксироваться у пациентов, которые попали в больницу в начале новой волны.

По словам вирусолога Шестопалова, никакому паразиту не выгодно уничтожать хозяина, в связи с чем происходит мутация вирусов к более легким формам. Так, врачи фиксируют только 0,1 процента летальных исходов среди заразившихся омикроном, около 4 процентов — среди заразившихся дельта-штаммом.

«Коронавирус станет как грипп: да, будет наблюдаться цикличность в его появлении — в каждом регионе своя. Да, коронавирус останется с нами навсегда. Но такой пандемии уже не будет, потому что изменились социальные условия — проходит вакцинация, крепнет иммунитет», — подытожил вирусолог.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов высказал иную точку зрения. По его словам, пятая волна вполне может оказаться не последней, так как изменчивость вируса далеко не исчерпана.

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Анастасия Шейкина
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