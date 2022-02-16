В Москве задержан политолог Соловей

Политолог и доктор исторических наук Валерий Соловей задержан вместе с сыном в Москве. Об этом жена профессора Татьяна Соловей сообщила РИА Новости.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов провели обыск дома у профессора, а также изъяли всю технику. Сейчас он доставлен на допрос в Следственный комитет в качестве свидетелей по уголовному делу..

По информации РЕН-ТВ, Соловей является фигурантом уголовного дела по части второй статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства»). Задержание может быть связано с сотрудничеством политолога и Telegran-канала «Генерал СВР», который, как сообщает РЕН-ТВ, мог иметь связи с украинскими и западными спецслужбами.

В декабре 2020 года политолог был арестован на 10 суток в Санкт-Петербурге. Тогда причиной ареста стала организация несогласованного массового публичного мероприятия.