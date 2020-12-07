Политолога Валерия Соловья арестовали на десять суток в Петербурге

В Санкт-Петербурге на десять суток арестовали активиста и политолога Валерия Соловья за организацию несогласованного массового публичного мероприятия. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы городских судов.

«Соловей организовал и провел публичное мероприятие в форме собрания без подачи уведомления, с целью координации деятельности движения "Перемен". (...) Публичное мероприятие Соловьем согласовано не было», — говорится в тексте сообщения.

О задержании политолога стало известно 5 декабря. Сообщалось, что у Гостиного двора в центре города якобы проходила встреча сторонников движения «Перемен», однако ее сорвали лица, представившиеся сторонниками движения «За правду». Они кинули в толпу дымовую шашку и раскидали листовки со словами: «От подобных "Перемен" попадет Россия в плен».

Сам Соловей рассказал, что причиной его задержания стало нарушение масочного режима. При этом политолог настаивает, что «просто гулял» и политически активные люди, которые любят собираться у Гостиного двора, стали подходить и задавать вопросы.