В России задержали политолога Федора Крашенинникова

В Екатеринбурге полиция задержала политолога Федора Крашенинникова. Об этом заявил его адвокат Алексей Бушмаков, передает «Интерфакс» в четверг, 23 июля.

«За мной пришла полиция, остановили на улице. (...) Едем давать показания. Административка по оскорблению власти», — написал политолог на своей странице в Facebook ранее. По словам адвоката Крашенинникова, он уже находится с подзащитным в автомобиле полицейских.

Агентство отмечает, что в управлении МВД по Екатеринбургу пока отказались комментировать задержание Крашенинникова.

В 2019 году дома у политолога прошел обыск по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). После этого Крашенинникова вызвали на допрос в качестве свидетеля. Кроме того, в этом же году политолог получил штраф в размере 30 тысяч рублей по делу о неуважении к судьям из-за комментария о повторном аресте менеджера проектов ФБК Леонида Волкова. Позднее Крашенинников оспорил штраф через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сославшись на нарушение статей Европейской конвенции о праве на справедливое судебное разбирательство и на свободу выражения мнения.