Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова

Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти. Об этом со ссылкой на адвоката политолога Алексея Бушмакова сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Чиков уточнил, что Крашенинникова признали виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). «Сегодняшнее решение будет обжаловано», — добавил правозащитник.

О задержании Крашенинникова стало известно ранее, 23 июля. Политолога остановили на улице и увезли на дачу показаний.

В 2019 году дома у политолога прошел обыск по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). После этого Крашенинникова вызвали на допрос в качестве свидетеля. Кроме того, в этом же году политолог получил штраф в размере 30 тысяч рублей по делу о неуважении к судьям из-за комментария о повторном аресте менеджера проектов ФБК Леонида Волкова. Позднее Крашенинников оспорил штраф через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сославшись на нарушение статей Европейской конвенции о праве на справедливое судебное разбирательство и на свободу выражения мнения.