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Политолога Валерия Соловья задержали в Петербурге

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Валерий Соловей
Валерий Соловей
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Санкт-Петербурге у Гостиного двора задержали политолога, основателя движения «Перемен» Валерия Соловья. Об этом сообщила «Фонтанка».

По информации издания, в этом месте проходила встреча сторонников организации. Однако ее сорвали лица, представившиеся сторонниками движения «За правду». Они кинули в толпу дымовую шашку и раскидали листовки со словами: «От подобных "Перемен" попадет Россия в плен».

В результате полиция задержала одного человека, а затем самого Соловья, утверждал активист Сергей Беляев. «Его увезли в 1-й отдел полиции на улицу Якубовича, 16», — добавил мужчина.

«Новая газета» позднее выяснила у самого Соловья причину задержания. Тот рассказал, что обоснование — нарушение масочного режима. При этом политолог настаивает, что просто «просто гулял» и политически-активные люди, которые любят собираться у Гостиного двора, стали подходить и задавать вопросы.

Ранее о планах «пресечь противозаконное антигосударственное мероприятие [встречу движения «Перемен»]» сообщала партия Захара Прилепина «За правду», пишет газета.

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