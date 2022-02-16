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Появились подробности задержания политолога Соловья

У задержанного политолога Соловья изъяли всю цифровую технику
Валерий Соловей

Валерий Соловей. Фото: страница Валерия Соловья во «ВКонтакте»

У задержанного политолога и экс-профессора МГИМО Валерия Соловья изъяли всю цифровую технику, принадлежащую ему и членам его семьи. Появившиеся подробности задержания сообщает Telegram-канал Baza.

При этом Baza обращает внимание на то, что доступ к личному телефону Соловья не был защищен паролем и сотрудники Следственного комитета получили доступ ко всем переговорам и перепискам политолога.

Помимо телефонов, ноутбуков и компьютеров, правоохранители также забрали у экс-профессора его загранпаспорт. С супруги Соловья, Татьяны, следователи взяли подписку о неразглашении.

Telegram-канал 112 сообщил, что следователи задержали племянника Соловья Федора. У него также была изъята вся техника.

Информация о задержании экс-профессора МГИМО появилась в среду, 16 февраля. По информации СМИ, он является фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 282 Уголовного кодекса («Возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства»).

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Роман Кирьянов
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