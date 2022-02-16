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В Совбезе заявили о намерении США расширить присутствие в Арктике

Замсекретаря Совбеза России Попов заявил о стремлении США расширить присутствие в Арктике

Фото: Micheal H. Lee / Reuters

США намерены расширить присутствие в Арктике и получить беспрепятственный доступ к ресурсам региона и Севморпути. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов в интервью «Российской газете».

Он отметил, что для этого Вашингтон принял арктические военные стратегии.

По словам Попова, Соединенные Штаты на арктическом направлении планируют расширить военное присутствие методом развертывания эсминцев УРО в Баренцевом море, а также строительства к 2027 году трех тяжелых ледоколов и создания новых пунктов базирования ВМС.

Ранее замсекретаря Совбеза заявил, что Минобороны США с 2014 года ежегодно тратит четыре-пять миллиардов долларов на программу сдерживания России. По его мнению, антироссийская истерия направлена не только на сдерживание экономики РФ, но и на то, чтобы дать США повод подтолкнуть страны ЕС к приобретению своих дорогостоящих военных разработок.

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Юлия Ямпольская
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