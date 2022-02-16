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В Совбезе России рассказали о тратах США на программу сдерживания Москвы

Замсекретаря Совбеза России Попов: США ежегодно тратят $4-5 млрд на сдерживание Москвы

Фото: Bryan Woolston / Reuters

Минобороны США с 2014 года ежегодно тратит четыре-пять миллиардов долларов на программу сдерживания России, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью «Российской газете».

«С 2014 года Пентагон реализует антироссийскую программу "Сдерживание агрессии в Европе", на которую ежегодно из военного бюджета США расходуется четыре-пять миллиардов долларов. Обратите внимание на название этой программы, в которое заложен значительный информационно-пропагандистский смысл, направленный на формирование образа "США — миротворца"», — сказал он.

Попов отметил, что России приходится реагировать на эти угрозы, что требует финансовых и материальных ресурсов, которые в иных обстоятельствах можно было вложить в развитие страны.

Замсекретаря Совбеза также выразил мнение, что антироссийская истерия направлена не только на сдерживание экономики России, но, что важнее, на то, чтобы дать США повод подтолкнуть страны Европы к приобретению своих дорогостоящих военных разработок.

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Алина Гончарова
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