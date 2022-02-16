В Совбезе России рассказали о тратах США на программу сдерживания Москвы

Минобороны США с 2014 года ежегодно тратит четыре-пять миллиардов долларов на программу сдерживания России, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью «Российской газете».

«С 2014 года Пентагон реализует антироссийскую программу "Сдерживание агрессии в Европе", на которую ежегодно из военного бюджета США расходуется четыре-пять миллиардов долларов. Обратите внимание на название этой программы, в которое заложен значительный информационно-пропагандистский смысл, направленный на формирование образа "США — миротворца"», — сказал он.

Попов отметил, что России приходится реагировать на эти угрозы, что требует финансовых и материальных ресурсов, которые в иных обстоятельствах можно было вложить в развитие страны.

Замсекретаря Совбеза также выразил мнение, что антироссийская истерия направлена не только на сдерживание экономики России, но, что важнее, на то, чтобы дать США повод подтолкнуть страны Европы к приобретению своих дорогостоящих военных разработок.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что силовое сдерживание России является угрозой национальной безопасности. Он также подчеркнул, что Москва не может закрывать глаза на то, как Вашингтон и НАТО в свою пользу трактуют ключевые принципы равной и неделимой безопасности.