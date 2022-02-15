Президент Владимир Путин назвал силовое сдерживание России угрозой национальной безопасности. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров во вторник, 15 февраля, прямую трансляцию которой ведет «Россия 24» на своем YouTube-канале.

«Россия не может закрывать глаза на то, как Соединенные Штаты и Североатлантический альянс достаточно вольно и в свою пользу трактуют ключевые принципы равной и неделимой безопасности, зафиксированные во многих общеевропейских документах», — отметил глава государства.

Он напомнил также, что этот принцип включает в себя не только положение о праве свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности и вступать в любые военные союзы и альянсы, но и обязательство не укреплять свою собственную безопасность за счет безопасности других государств.

«Силовое сдерживание России воспринимается нами в качестве прямой и непосредственной угрозы национальной безопасности, снять которую как раз и призваны юридические соглашения на основе внесенных нами проектов», — сказал Путин.

15 февраля в Москве состоялась встреча президента России с канцлером Германии. Мероприятие продлилось около трех часов, в течение которых лидеры двух стран обсудили вопросы экономики и энергетики, а также ситуацию на Украине и ответ Запада на предложения России по гарантиям безопасности.