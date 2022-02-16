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Названа особенность антител к омикрон-штамму коронавируса

Профессор Альтштейн заявил, что антитела к «омикрону» не защитят от других штаммов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал особенность антител к омикрон-штамму коронавируса. Он рассказал об этом в интервью радио Sputnik.

По словам профессора, антитела, которые вырабатываются к «омикрону», не способны полностью нейтрализовать другие штаммы коронавируса.

«Сейчас появились данные, что нейтрализующие антитела, которые вырабатываются в ответ на "омикрон", довольно плохо нейтрализуют предыдущие штаммы. "Дельта" у нас еще остается, остальные уже почти никакой роли не играют в развитии этой эпидемии», — объяснил Альтштейн.

Он добавил, что иммунную защиту организма обеспечивают не только антитела, есть еще клеточный иммунитет. «Поэтому мы не можем сказать, что люди, переболевшие "омикроном", совсем не имеют иммунитета к другим вариантам коронавируса, таких данных просто нет», — заключил профессор.

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Марина Совина
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