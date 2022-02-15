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Врач перечислила способы борьбы с осложнениями после COVID-19

Терапевт Губанова заявила, что постковидный синдром может вызвать самые разные осложнения

Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ

Постковидный синдром может развиваться вне зависимости от тяжести течения COVID-19, проявляться самыми разнообразными симптомами и вызывать различные осложнения. О том, какие могут быть последствия перенесенного заболевания и какие есть способы борьбы с ними, рассказала врач-терапевт Ирина Губанова. Ее слова во вторник, 15 февраля, приводят «Известия».

Она отметила, что самостоятельно разобраться в постковидных симптомах крайне сложно.

По словам Губановой, у переболевших COVID-19 пациентов часто возникает слабость или боль в мышцах. Если эти симптомы не проходят, то нужно незамедлительно обратиться к медикам. Также при постковидном синдроме часто встречаются «туман в голове», головная боль и бессонница, рассказала она.

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«При потере обоняния или вкуса рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу, который назначит препараты, способствующие их восстановлению. Сегодня в России и СНГ десятки тысяч людей, страдающих паросмией, которое длится у многих месяцами и уже годами. Скорость восстановления во многом зависит от времени обращения и полноценной терапии в начале заболевания», — добавила терапевт.

В случае, если постковидный синдром выражается в выпадении волос, Губанова посоветовала использовать соответствующие шампуни. Но в случае, если они не дают эффекта в течение одной-двух недель, то желательно обратиться к специалисту.

Ранее врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, что страдающие бронхиальной астмой люди тяжелее переносят омикрон-штамм коронавируса.

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Евгения Куликова
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