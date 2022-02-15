Названа категория тяжелее переносящих омикрон людей

Страдающие бронхиальной астмой тяжелее переносят омикрон-штамм коронавируса. Такую категорию людей назвал врач-терапевт Андрей Звонков. Его слова во вторник, 15 февраля, приводит Ura.ru.

Специалист объяснил, что астма представляет собой бронхоспастическое состояние. Она вызывает приступы удушья, связанные с отеком бронхов, и часто обусловлена аллергенами.

«Омикрон, который мы знаем, вызывает обострение бронхита или острый бронхит. У нас уже есть предрасположенность к бронхиальным проблемам. Если добавить еще один фактор, который вызывает отек слизистой бронхов, воспаление бронхов — это провоцирующий фактор, и астматики это все будут переживать тяжелее», — заявил Звонков.

Ранее в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора сообщили, что патологические изменения в легких при заражении омикрон-штаммом коронавируса носят более умеренный характер, чем при инфицировании штаммом дельта.