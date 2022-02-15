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Названа категория тяжелее переносящих омикрон людей

Терапевт Звонков заявил, что страдающие бронхиальной астмой люди тяжелее переносят омикрон

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Страдающие бронхиальной астмой тяжелее переносят омикрон-штамм коронавируса. Такую категорию людей назвал врач-терапевт Андрей Звонков. Его слова во вторник, 15 февраля, приводит Ura.ru.

Специалист объяснил, что астма представляет собой бронхоспастическое состояние. Она вызывает приступы удушья, связанные с отеком бронхов, и часто обусловлена аллергенами.

«Омикрон, который мы знаем, вызывает обострение бронхита или острый бронхит. У нас уже есть предрасположенность к бронхиальным проблемам. Если добавить еще один фактор, который вызывает отек слизистой бронхов, воспаление бронхов — это провоцирующий фактор, и астматики это все будут переживать тяжелее», — заявил Звонков.

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Евгения Куликова
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