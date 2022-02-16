Описана история длинного стола с переговоров Путина и Макрона

Создатель стола, который стал мемом в соцсетях после переговоров в Кремле президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном по ситуации на Украине, рассказал его историю. Об этом пишет Corriere della Sera.

Предприниматель Ренато Полонья, возглавляющий итальянскую мебельную фабрику OAK, сообщил, что гигантский белый стол выполнен из древесины, покрыт белым лаком, профилями из сусального золота и украшениями ручной работы. Автор подчеркнул, что размер изделия, выпущенного еще 25 лет назад, шесть метров в длину и 2,6 метра в ширину.

«Я узнал его с первого взгляда. Горжусь. Всегда волнуюсь, когда вижу, что моя работа находится на фоне чего-то важного. Надеюсь, что это принесет удачу против войны», — оценил роль стола бизнесмен. Он признался, что не помнит точной стоимости заказа, однако предположил, что сейчас она достигала бы 100 тысяч евро (8,5 миллиона рублей).

Полонья положительно отозвался по поводу многочисленных мемов и коллажей, появившихся в сети после встречи лидеров государств. «Это действительно смешно. Видел, что кто-то превратил стол в качели — это гениально. (...) Можно сказать, что это стол, развивающий творческие способности», — заметил он.

Кроме того, собеседник издания рассказал, что стол — лишь часть работы его компании, выполненной для Кремля в 90-е годы. «Всего семь тысяч квадратных метров на двух этажах. (...) Это была полная работа под ключ. Мебель, полы, буазери (декоративные деревянные панели, которыми обшивают стены комнат — прим. «Ленты.ру»), все корпуса освещения, камины, гипсовые потолки, мраморная отделка на стенах», — пояснил он.

Глава фабрики добавил, что также поставлял мебель в арабские страны для шейхов и королевских семей, работал в резиденциях султанов в Малайзии и выполнял заказы от бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи и семьи экс-президента Ирака Саддама Хусейна.

Стол, за которым 7 февраля провели переговоры Путин и Макрон, вызвал бурную реакцию в сети. Так, пользователи сравнили его с качелями-балансирами, а также площадкой для игры в аэрохоккей и бадминтон. Кроме того, в сети соотнесли кадр со встречи глав государств с картиной Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Впоследствии в Кремле пояснили, что такой выбор предмета интерьера был связан со сложившейся в мире ситуацией с коронавирусом и обусловлен исключительно эпидемиологическими мерами.