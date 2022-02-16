Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Столтенберг оценил вероятность развертывания вооружения НАТО на Украине

Столтенберг рассказал о планах НАТО по развертыванию вооружения на Украине
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

У Североатлантического альянса нет планов по развертыванию наступательного вооружения на Украине. Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, на пресс-конференции в среду в рамках встречи министров обороны альянса. Его цитирует ТАСС.

«Мы не собираемся разворачивать наступательных систем на Украине», — оценил вероятность установки таких видов оружия на Украине генсек. Он также отметил, что Североатлантических альянс выполняет оборонительные функции для стран-участниц.

Ранее руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обеспокоился тем, что НАТО за счет военных учений втягивает в свою орбиту нейтральные страны.

16 февраля в газете The Washington Post написали, что президент России Владимир Путин хочет отпугнуть НАТО от вмешательства в российско-украинскую войну, если таковая начнется. Автор статьи увидел в военных маневрах России на границе с Украиной попытку Путина создать угрозу Западу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Украина официально признала Россию угрозой своей безопасности
Уральский миллиардер предложил отменить государственные льготы для россиян
Казахстан на государственном уровне утвердит стандарт халяльной продукции
Найден способ снизить цены на стройматериалы
Призерка Олимпиады в Пекине получила две квартиры в Сочи
Столтенберг оценил вероятность развертывания вооружения НАТО на Украине
Психолог раскрыла общие для психических расстройств симптомы
Рыбак поймал на самодельную удочку огромную форель и побил рекорд
Адвокат назвал вздором оправдания Джонсона о вечеринках во время локдауна
Линда Евангелиста впервые показала последствия неудачной липосакции
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.