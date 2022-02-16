Столтенберг оценил вероятность развертывания вооружения НАТО на Украине

У Североатлантического альянса нет планов по развертыванию наступательного вооружения на Украине. Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, на пресс-конференции в среду в рамках встречи министров обороны альянса. Его цитирует ТАСС.

«Мы не собираемся разворачивать наступательных систем на Украине», — оценил вероятность установки таких видов оружия на Украине генсек. Он также отметил, что Североатлантических альянс выполняет оборонительные функции для стран-участниц.

Ранее руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обеспокоился тем, что НАТО за счет военных учений втягивает в свою орбиту нейтральные страны.

16 февраля в газете The Washington Post написали, что президент России Владимир Путин хочет отпугнуть НАТО от вмешательства в российско-украинскую войну, если таковая начнется. Автор статьи увидел в военных маневрах России на границе с Украиной попытку Путина создать угрозу Западу.