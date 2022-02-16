Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В России обеспокоились затягиванием нейтральных стран в НАТО

Посол России в ОБСЕ Гаврилов заявил, что НАТО затягивает в альянс нейтральные страны

Фото: Shutterstock

НАТО за счет военных учений втягивает в свою орбиту нейтральные страны. Этим обеспокоился руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает ТАСС.

«В последнее время мы видим тревожные тенденции затягивания нейтральных государств в орбиту Североатлантического альянса. Одной из главных форм их сотрудничества остаются совместные учения. В ходе крупномасштабных маневров к российским границам были передислоцированы значительные контингенты войск. Мы это фиксируем», — заявил российский посол.

По его словам, в учениях НАТО уже приняли участие такие страны, как Швеция, Финляндия и Австрия, которые при этом находятся вне военного блока. «Все упомянутые тенденции указывают на постепенную интеграцию ряда нейтральных стран Европы в военную деятельность альянса, что объективно дестабилизирует обстановку, в частности на севере континента», — заметил Гаврилов.

Ранее в газете The Washington Post написали, что президент России Владимир Путин хочет отпугнуть НАТО от вмешательства в российско-украинскую войну, если таковая начнется. Автор статьи увидел в военных маневрах России на границе с Украиной попытку Путина создать угрозу Западу. По его мнению, российские Вооруженные силы демонстрируют свой военный потенциал, проводя крупные учения у своих западных пределов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Украина официально признала Россию угрозой своей безопасности
Уральский миллиардер предложил отменить государственные льготы для россиян
Казахстан на государственном уровне утвердит стандарт халяльной продукции
Найден способ снизить цены на стройматериалы
Призерка Олимпиады в Пекине получила две квартиры в Сочи
Столтенберг оценил вероятность развертывания вооружения НАТО на Украине
Психолог раскрыла общие для психических расстройств симптомы
Рыбак поймал на самодельную удочку огромную форель и побил рекорд
Адвокат назвал вздором оправдания Джонсона о вечеринках во время локдауна
Линда Евангелиста впервые показала последствия неудачной липосакции
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.