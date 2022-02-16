В России обеспокоились затягиванием нейтральных стран в НАТО

НАТО за счет военных учений втягивает в свою орбиту нейтральные страны. Этим обеспокоился руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает ТАСС.

«В последнее время мы видим тревожные тенденции затягивания нейтральных государств в орбиту Североатлантического альянса. Одной из главных форм их сотрудничества остаются совместные учения. В ходе крупномасштабных маневров к российским границам были передислоцированы значительные контингенты войск. Мы это фиксируем», — заявил российский посол.

По его словам, в учениях НАТО уже приняли участие такие страны, как Швеция, Финляндия и Австрия, которые при этом находятся вне военного блока. «Все упомянутые тенденции указывают на постепенную интеграцию ряда нейтральных стран Европы в военную деятельность альянса, что объективно дестабилизирует обстановку, в частности на севере континента», — заметил Гаврилов.

Ранее в газете The Washington Post написали, что президент России Владимир Путин хочет отпугнуть НАТО от вмешательства в российско-украинскую войну, если таковая начнется. Автор статьи увидел в военных маневрах России на границе с Украиной попытку Путина создать угрозу Западу. По его мнению, российские Вооруженные силы демонстрируют свой военный потенциал, проводя крупные учения у своих западных пределов.