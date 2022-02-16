WP рассказала об угрозах Западу со стороны России

Президент России Владимир Путин хочет отпугнуть НАТО от вмешательства в российско-украинскую войну, если таковая начнется. Об этом написали в газете The Washington Post.

Обозреватель издания увидел в военных маневрах России на границе с Украиной попытку Путина создать угрозу Западу. По его мнению, российские Вооруженные силы демонстрируют свой военный потенциал, проводя крупные учения у своих западных пределов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что причиной для российско-белорусских военных учений близ украинской границы стали масштабные поставки оружия на Украину со стороны США. Захарова отметила, что российско-белорусские учения были заранее анонсированы Москвой и Минском.

До этого британская газета The Sun, написавшая статью о том, что Россия вторгнется на Украину в 3:00 ночи 16 февраля, переписала текст после того, как нападение не произошло. Теперь вместо названного времени там говорится, что ночь прошла без происшествий.