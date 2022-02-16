Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Сотрудничавшая с критиками Кадырова россиянка пропала

Жительница Ставрополья пропала после публикаций в критикующем власти Чечни Telegram-канале
Марина Иванова

Марина Иванова. Фото: телеграм-канал «Baza»

В Ставропольском крае пропала 38-летняя местная жительница Марина Иванова. Как сообщает издание Baza в своем Telegram-канале, следствие считает, что россиянку могли похитить и увезти в Чечню из-за публикаций в Telegram-канале 1Adat, выступающем с критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.

Об исчезновении Ивановой стало известно еще 23 января. В тот день женщина покинула свой дом в поселке Иноземцево и не вернулась. Следователи, осматривавшие камеры видеонаблюдения в районе, где жила пропавшая, заметили подозрительный автомобиль марки Ford. В день пропажи Ивановой машина выехала за пределы региона, после чего из нее вышли несколько мужчин и сменили номера автомобиля. Затем они выехали в сторону Чечни.

По информации издания, у следствия есть имена предполагаемых похитителей — это бывшие сотрудники МВД Чечни. В настоящий момент их местонахождение неизвестно.

В сентябре 2020 года 1Adat сообщил о похищении своего модератора Салмана Тепсуркаева. Позже в сети появилось видео, на котором запечатлены истязания пропавшего и пытки бутылкой. В том же ролике он извиняется, утверждая, что наказывает себя за свою деятельность, и передает эстафету администраторам канала. По сведениям «Новой газеты», молодой человек находился на базе СОБР «Терек» в Грозном. Информации о его местонахождении до сих пор нет.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Британские газеты признали отсутствие вторжения России на Украину
Захарова призвала главу МИД Британии извиниться перед народом Украины
Сотрудничавшая с критиками Кадырова россиянка пропала
Захарова призвала Британию доказать отсутствие намерений на кого-то нападать
Захарова рассказала о хаосе на Украине из-за дел о госизмене
Дуа Липа раскрыла секрет своей диеты для стройной фигуры
Американский журналист восхитился Валиевой
Российские власти высказались о строительстве метро в четырех городах
В Австралии мужчину растерзала большая белая акула
На журнал о поэзии подали в суд за матерную цитату из письма Тургенева
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.