Сотрудничавшая с критиками Кадырова россиянка пропала

В Ставропольском крае пропала 38-летняя местная жительница Марина Иванова. Как сообщает издание Baza в своем Telegram-канале, следствие считает, что россиянку могли похитить и увезти в Чечню из-за публикаций в Telegram-канале 1Adat, выступающем с критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.

Об исчезновении Ивановой стало известно еще 23 января. В тот день женщина покинула свой дом в поселке Иноземцево и не вернулась. Следователи, осматривавшие камеры видеонаблюдения в районе, где жила пропавшая, заметили подозрительный автомобиль марки Ford. В день пропажи Ивановой машина выехала за пределы региона, после чего из нее вышли несколько мужчин и сменили номера автомобиля. Затем они выехали в сторону Чечни.

По информации издания, у следствия есть имена предполагаемых похитителей — это бывшие сотрудники МВД Чечни. В настоящий момент их местонахождение неизвестно.

В сентябре 2020 года 1Adat сообщил о похищении своего модератора Салмана Тепсуркаева. Позже в сети появилось видео, на котором запечатлены истязания пропавшего и пытки бутылкой. В том же ролике он извиняется, утверждая, что наказывает себя за свою деятельность, и передает эстафету администраторам канала. По сведениям «Новой газеты», молодой человек находился на базе СОБР «Терек» в Грозном. Информации о его местонахождении до сих пор нет.