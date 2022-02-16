В Австралии мужчину растерзала большая белая акула

На юго-восточном побережье Сиднея мужчину на глазах у очевидцев растерзала большая белая акула длиной почти четыре метра. Об этом сообщает Daily Mail.

Рыба напала на мужчину на пляже Бухан-Пойнт. Один из очевидцев рассказал, что видел, как акула разорвала пловца надвое, «проглотив части тела», а потом выпрыгнула из воды. Когда была поднята тревога, на поиски пловца направили вертолеты и спасателей на гидроциклах, а десяткам купающихся было приказано выйти из воды.

На опубликованном видео слышно, как рыбак кричит: «Кого-то только что съела акула».

«Мы услышали крик и обернулись, это выглядело так, будто машина упала в воду, большой всплеск, затем акула вгрызлась в тело, и повсюду была кровь», — рассказал свидетель нападения.

Еще один человек вспомнил, как акула утащила пловца под воду, причем сама атака, по его словам, длилась всего несколько секунд.

Полиция Нового Южного Уэльса подтвердила обнаружение останков погибшего вместе с частями гидрокостюма. Личность жертвы пока не установлена, предполагается, что это местный житель, хорошо знавший пляж и часто плававший в направлении мыса.

Это первое нападение акулы со смертельным исходом в Сиднее с 1963 года. Все пляжи в районе Рэндвик будут закрыты в течение следующих суток, также будут установлены знаки, предупреждающие об опасности.

Ранее в Окленде, Новая Зеландия, акула заинтересовалась подводной камерой и случайно утащила лодку с людьми. Поскольку лодка была прикреплена к камере, акула потащила ее за собой и отпустила лишь через 15 метров. По оценке находившегося на борту мужчины, длина хищницы была примерно 2,5 метра, а ее возраст составлял от четырех до пяти лет.