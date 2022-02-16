Большая белая акула утащила лодку с людьми

В Окленде, Новая Зеландия, акула заинтересовалась подводной камерой и случайно утащила лодку с людьми. Об этом сообщает 9 News.

Австралиец Скотт Тиндейл рассказал, что они вместе с женой Сью отправились в плавание на лодке, чтобы опустить на дно океана камеру и снять подводную жизнь. В момент, когда камера включилась, рядом с ней появилась большая белая акула. Хищница решила полакомиться камерой и попыталась ее проглотить. Поскольку лодка была прикреплена к камере, акула потащила ее за собой и отпустила лишь через 15 метров.

По оценке Тиндейла, длина хищницы была примерно 2,5 метра, а ее возраст составлял от четырех до пяти лет. Австралиец отметил, что большие белые акулы охраняются в Новой Зеландии с 2007 года и их наличие свидетельствует о здоровой окружающей среде.

Большие белые акулы, также известные как акулы-людоеды, вырастают до пяти метров в длину и могут весить до двух тонн. Особи этого вида обитают в прибрежных зонах и считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Ранее сообщалось, что на пляже в Рио-де-Жанейро, Бразилия, смертельно опасная тигровая акула подплыла к берегу, распугала купальщиков и заставила их выбежать из воды. В итоге она уплыла на глубину, и никто из людей и животных не пострадал.