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В Таиланде одобрили въезд привитых «Спутником Лайт» туристов без карантина

Власти Таиланда одобрили въезд в страну путешественников, привитых «Спутником Лайт»

Фото: Unsplash

Власти Таиланда одобрили въезд в страну путешественников, привитых российской вакциной «Спутник Лайт», без соблюдения обязательного карантина. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Новые правила действуют в рамках программы «Песочница». При этом лицам, привитым «Спутником V», доступен въезд по двум программам — «Песочница» и Test & Go.

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Отмечается, что правила въезда для вакцинированных «Спутником Лайт» будут аналогичны условиям, которые предъявляются к привитым «Спутником V», — отдыхающим необходимо оформить Thailand Pass.

Для этого необходимо иметь сертификат о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста, полученный за 72 часа до поездки, страховой полис с покрытием не менее 50 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей), оплаченный отель минимум на семь ночей и трансфер. Кроме того, путешественники обязаны заранее оплатить два ПЦР-теста, которые необходимо сдать в день въезда в страну и на 5-6 день пребывания.

Ранее в феврале стало известно, что количество поисковых запросов на авиабилеты в Таиланд неоднократно выросло за последние два месяца. Отмечается, что россияне могли броситься искать билеты на фоне новостей о том, что Таиланд упростил правила въезда для иностранцев.

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Валентина Процкова
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