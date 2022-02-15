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Россияне массово бросились искать билеты в одну популярную пляжную страну

Россияне стали искать билеты в Таиланд в три раза чаще за последние два месяца

Фото: Shutterstock

Количество поисковых запросов на авиабилеты в Таиланд неоднократно выросло за последние два месяца. Об этом стало известно из исследования аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Специалисты сервиса выяснили, что отечественные туристы массово заинтересовались отдыхом в популярной пляжной стране: россияне стали искать билеты в три раза чаще по сравнению со средним уровнем за предыдущие два месяца.

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Отмечалось, что россияне могли броситься искать билеты на фоне новостей о том, что Таиланд упростил правила въезда для иностранцев. Например, освободил переболевших COVID-19 путешественников от карантина или отложил введение въездного туристического налога.

Тем не менее ранее в феврале тайские власти зафиксировали повальный рост показателя заболеваемости COVID-19 среди российских туристов — он оказался в шесть раз выше среднего по всем странам. Выяснилось, что каждый пятый россиянин, прибывший в королевство с 1 по 10 февраля, оказался заражен коронавирусом.

9 февраля стало известно, что посольство России в Таиланде направило запрос властям королевства на добавление отечественного препарата «Спутник Лайт» в список вакцин, допустимых для въезда в страну без карантина. По словам дипломатов, препарат необходимо внести в данный список, поскольку он является бустером для тех, кто прививается «Спутником V».

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Дарья Рыбак
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