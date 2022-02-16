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Уральский миллиардер предложил отменить государственные льготы для россиян

Уральский миллиардер Рыбаков предложил отменить льготы и поднять россиянам зарплату

Кадр: Игорь Рыбаков / YouTube

Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков на своем YouTube-канале призвал отменить любые государственные льготы, а вместо них повысить россиянам зарплаты.

«Я за то, чтобы все эти деньги, которые в льготах, перекочевали к людям, но под другим соусом. Во всем мире это делается путем снижения сектора льготируемых граждан и повышения минимального уровня оплаты труда», — сказал Рыбаков.

Он выразил мнение, что необходимо искоренить иждивенческую ориентацию людей. Льготы, по словам миллиардера, стоит оставить только для больных и инвалидов. Вместе с тем Рыбаков призвал обеспечить всем минимальную зарплату — 100 тысяч рублей в месяц. Он отметил, что в результате товары подорожают, однако у граждан будут на них деньги.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты России предложило ввести порядок выявления граждан, нуждающихся в государственной соцподдержке. Если проект ведомства поддержат, то с 1 января 2023 года Пенсионный фонд России (ПФР) начнет находить граждан с низкими доходами и предлагать им обратиться за помощью. Искать таких людей планируют на основе информации, полученной по каналам межведомственного взаимодействия.

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Алина Гончарова
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