Уральский миллиардер предложил отменить государственные льготы для россиян

Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков на своем YouTube-канале призвал отменить любые государственные льготы, а вместо них повысить россиянам зарплаты.

«Я за то, чтобы все эти деньги, которые в льготах, перекочевали к людям, но под другим соусом. Во всем мире это делается путем снижения сектора льготируемых граждан и повышения минимального уровня оплаты труда», — сказал Рыбаков.

Он выразил мнение, что необходимо искоренить иждивенческую ориентацию людей. Льготы, по словам миллиардера, стоит оставить только для больных и инвалидов. Вместе с тем Рыбаков призвал обеспечить всем минимальную зарплату — 100 тысяч рублей в месяц. Он отметил, что в результате товары подорожают, однако у граждан будут на них деньги.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты России предложило ввести порядок выявления граждан, нуждающихся в государственной соцподдержке. Если проект ведомства поддержат, то с 1 января 2023 года Пенсионный фонд России (ПФР) начнет находить граждан с низкими доходами и предлагать им обратиться за помощью. Искать таких людей планируют на основе информации, полученной по каналам межведомственного взаимодействия.