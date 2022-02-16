Windows 11 глобально обновили

Операционная система от Microsoft получила первое крупное обновление. Об этом сообщается в блоге Windows.

По словам генерального менеджера по продукту Windows Паноса Паная (Panos Panay), апдейт включает в себя набор глобальных обновлений. Таким образом, для всех пользователей ОС появилась поддержка запуска Android-приложений. Чтобы начать загружать программы, необходимо скачать приложение Amazon Appstore из Microsoft Store. «Эти приложения воспринимаются как часть Windows, естественным образом интегрируясь с функциями ввода и работы с окнами ОС», — отметил Панай.

В вышедшей версии операционной системы также появились новые функции панели задач. Пользователи могут быстро отключить и включить звук, настроить общий доступ к определенному окну, посмотреть сведения о погоде. Инженеры компании обновили настройки подключения второго монитора: теперь на каждом экране отображается панель задач и дата с часами.

В сообщении говорится, что для удобства пользователей была выпущена новая версия приложения Media Player с поддержкой полнофункциональной музыкальной библиотеки и специальных возможностей. Также в ОС появилось обновленное с точки зрения актуального дизайна Microsoft приложение «Блокнот».

«Со временем вы увидите, что мы будем чаще выпускать новые функции в Windows 11 для конечных пользователей в дополнение к нашему ежегодному обновлению», — подытожил Панай. По словам топ-менеджера компании, текущий год станет важным для Windows, так как пользователи вступают «в новую эру ПК».

В начале февраля специалист Microsoft Дэвид Гайер (David Guyer) заявил, что для полноценного обновления Windows может понадобиться до восьми часов. Однако большинство апдейтов загружаются и устанавливаются на ПК за один час.