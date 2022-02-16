Девушка отдала 23 тысячи рублей за стрижку и показала огорчивший ее результат

Пользовательница TikTok сделала прическу в дорогостоящем салоне красоты и показала подписчикам огорчивший ее результат. На видео девушки обратили внимание в The Sun.

Жительница США, называющая себя Евой (Eve), решила кардинально сменить имидж и сделать многослойную стрижку с челкой и сложным окрашиванием в красном и черном цветах. Она принесла мастеру фотографию с образцом своей идеи и отдала ему 300 долларов (23 тысячи рублей) за работу.

В ролике Ева сравнивает свой новый внешний вид с референсом. «Это то, что я хотела, а это — что я получила», — пожаловалась она и заявила, что отказывается появляться на улице с испорченной в парикмахерской прической. На кадрах видно, что длина волос тиктокерши намного меньше желаемой, а объем и челка — отсутствуют. Публикация стала вирусной и набрала полмиллиона просмотров.

Другие пользователи соцсети высказали свое сострадание американке в комментариях. «Призываю не платить мастерам за плохую работу, это возмутительно», «Не давайте сложные задания в местных парикмахерских, если у них нет подтверждения того, что они способны выполнить такую работу», «Дорогая, не переживай, ты хорошо выглядишь с любой прической», — писали они.

Ранее в феврале жительница Канады также продемонстрировала свою новую прическу после неудачной стрижки в салоне красоты. На размещенных в сети кадрах 23-летняя Кензи (Kenzi) объяснила, что решила сменить имидж и сделать прическу длиной до плеч и эффектом пляжных волн. В итоге парикмахер отрезала верхний слой ее волос на уровне ушей, оставив нижний слой длинным — таким образом она хотела создать эффект многослойности.