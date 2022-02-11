Девушка показала неудачный результат стрижки в салоне и рассмешила подписчиков

Жительница Канады продемонстрировала свою новую прическу после неудачной стрижки в салоне красоты и рассмешила подписчиков. На соответствующий ролик в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных в сети кадрах 23-летняя Кензи (Kenzi) объяснила, что решила сменить имидж и сделать прическу длиной до плеч и эффектом пляжных волн. По ее словам, таким образом ранее стриглась ее сестра, поэтому героиня материала пошла к тому же мастеру.

Скриншот: видео @gingaaak

На кадрах ролика девушка сперва показала референс, который передала стилисту, а затем — результат посещения салона красоты. На фото Кензи запечатлена спиной к камере. Видно, что парикмахерша отрезала верхний слой волос на уровне ушей, оставив нижний слой длинным — так она хотела создать эффект многослойности и объема.

Публикация стала вирусной и набрала 1,2 миллиона просмотров. Зрители принялись шутить над прической Кензи в комментариях. «Этого не может быть... Я стриглась лучше в детском саду», «Я бы подала в суд на стилиста, потому что он настолько плох, что это похоже на работу второклассника», «Сестренка, она использовала газонокосилку?», «Что за двойную стрижку тебе сделали?» — высказывались они.

В сентябре 2021 года девушка захотела сменить имидж и осталась без части волос. На размещенных в сети кадрах пользовательница с никнеймом @jaimeeemilyy объяснила, что отправилась в парикмахерскую, чтобы сделать окрашивание волос. Девушка прикрепила снимки со своей старой прической и подчеркнула, что раньше у нее были здоровые и густые волосы средней длины бордового оттенка.