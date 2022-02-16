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Зеленский не увидел отвода российских войск

Зеленский назвал «просто заявлениями» сообщения об отводе российских войск от границы

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не увидел отвода российских войск от границ с республикой. Об этом сообщает BBC.

«Мы пока не видим никакого вывода. Мы только слышим об этом», — сказал Зеленский.

По его словам, когда войска отведут, это увидят все, а не только разведка. Он назвал сообщения об отводе сил «только заявлениями».

Зеленский отметил, что «все нормальные люди ждут деэскалации». При этом украинцы спокойно воспринимают сообщения об угрозе со стороны России, поскольку такая ситуация началась не вчера, а происходит много лет.

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Несколько дней назад США объявили, что Россия стягивает войска в границам Украины и в любой момент может начать вторжение. В Москве назвали такие утверждения истерикой.

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София Сарджвеладзе
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