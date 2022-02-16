Политтехнолог оценил политическое будущее Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не оправдал ожиданий избирателей, считает политтехнолог Марат Баширов. По его словам, инвестиции в страну серьезно упали, а уровень благосостояния населения не увеличился, что может негативно отразиться на дальнейшей политической карьере действующего главы государства. При этом он удобен Западу, поэтому его продолжат поддерживать в других странах. Об этом эксперт заявил «Ленте.ру».

Баширов напомнил, что основными пунктами предвыборной кампании Зеленского были понижение тарифов ЖКХ, прекращение войны в Донбассе, борьба с олигархами, а также повышение благосостояния населения. К сожалению, главе государства не удалось добиться поставленных задач. Зато он оказался удобен многим странам Запада.

«Многие украинцы считали, что добиться повышения уровня благосостояния они смогут за счет вступления в ЕС. Сейчас, как, в принципе, и до прихода Зеленского, они ездят туда в качестве рабочей силы, но это не приносит ощутимого дохода, поскольку берут их только на низкую зарплату. Большая проблема в стране с инвестициями: глава фракции "Слуга народа" заявил, что в месяц из-за антироссийской истерии страна теряет порядка трех миллиардов долларов», — заметил Баширов.

Кроме того, политтехнолог напомнил, что уже более 30 государств рекомендовали своим гражданам отказаться от поездок на Украину и немедленно покинуть страну, что останавливает любую инвестиционную деятельность.

«Для Запада ситуация здесь более неоднозначная, чем для украинского народа. С одной стороны, есть государства, не заинтересованные в войне. Такие, как Франция, Германия. Германия, к тому же, заинтересована в "Северном потоке-2", а Франция — страна со старыми демократическими традициями, исторически выступающая против любых конфликтов. Но есть и другие государства, в частности, те, которые поставляли оружие на Украину с тем, чтобы дальнейшие партии страна уже закупала. Здесь, на русофобской политике Зеленского можно хорошо заработать, потому они продолжат его поддерживать», — сказал политтехнолог.

Ранее Зеленскому также предрекли проблемы из-за фейков относительно нападения России на Украину и значительные репутационные потери.

