Репутационные потери Запада после дезинформации о вторжении России на Украину 16 февраля окажутся незначительными, считает политтехнолог Марат Баширов. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что пострадать от таких фейков может президент Украины Владимир Зеленский, которому все меньше доверяет собственный народ.

Британская газета The Sun переписала статью о времени и дате российского вторжения на Украину. В издании утверждали, что полномасштабная операция должна начаться ранним утром 16 февраля. Наступление так и не состоялось, поэтому в исправленной версии статьи указали, что «холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным». Политтехнолог уверен, что репутация Запада от этого никак не пострадает.

«Кампания дезинформации продолжится. Она ведется руками газет, в первую очередь, "желтого" содержания, и только после этого получает отражение в высказываниях официальных лиц. Нужно понимать, что в основном подобные фейки идут из Великобритании и США, а общество там настроено в основном на внутреннюю повестку. Так что, с точки зрения именно внутренней репутации, они могут врать бесконечно», — уверен Баширов.

Что касается внешнеполитических отношений, то, как считает политтехнолог, проблем не будет и здесь. Большая часть государств находится под патронажем США и не особенно беспокоится из-за подобных ошибок, подчеркнул Баширов. С другой стороны, такие страны, как Россия, Франция, Германия и без того давно знают о том, что американцы регулярно искажают события.

«Проблемы из-за всего этого будут, в первую очередь, у Зеленского. Он постоянно говорит о том, что идет кампания дезинформации, но не рассказывает, кто за ней стоит. И на этом этапе рождается уже чувство глубокого унижения у украинцев», — сказал Баширов.

15 февраля официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что вооруженные силы завершили часть военных учений. Подразделения Южного и Западного военного округов начали возвращаться в пункты постоянного базирования по железной дороге и автомобильным транспортом.