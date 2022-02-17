Вывезенные Украиной из Кабула афганцы эвакуировались в Катар

Группа афганцев, которую украинские военные вывезли в Киев из Кабула, эвакуирована в Катар. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на представителя Госдепа.

Всего Украину покинули 44 человека. По словам представителя Госдепартамента, девять семей, в том числе маленькие дети и пожилые люди, вылетели на борту рейса Qatar Airways в Доху, столицу Катара, где их должны оформить на въезд в США.

Ранее стало известно, что власти Катара достигли соглашения с талибами («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) о возобновлении чартерных эвакуационных рейсов из Афганистана. По словам главы МИД Катара Мохаммеда бин Абдулрахмана Аль Тани, это соглашение позволит провести эвакуацию тысяч афганцев и иностранных граждан из числа тех, кто не смог этого сделать в хаосе бегства из страны сил международной коалиции в августе 2021 года.