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Вывезенные Украиной из Кабула афганцы эвакуировались в Катар

Эвакуированные в Киев из Кабула 44 афганца вывезены в Катар

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Группа афганцев, которую украинские военные вывезли в Киев из Кабула, эвакуирована в Катар. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на представителя Госдепа.

Всего Украину покинули 44 человека. По словам представителя Госдепартамента, девять семей, в том числе маленькие дети и пожилые люди, вылетели на борту рейса Qatar Airways в Доху, столицу Катара, где их должны оформить на въезд в США.

Ранее стало известно, что власти Катара достигли соглашения с талибами («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) о возобновлении чартерных эвакуационных рейсов из Афганистана. По словам главы МИД Катара Мохаммеда бин Абдулрахмана Аль Тани, это соглашение позволит провести эвакуацию тысяч афганцев и иностранных граждан из числа тех, кто не смог этого сделать в хаосе бегства из страны сил международной коалиции в августе 2021 года.

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Виктория Кондратьева
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