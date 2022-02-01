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Катар возобновит эвакуацию из Афганистана

Глава МИД Катара заявил о соглашении с Талибаном о возобновлении эвакуационных авиарейсов

Фото: Ali Khara / Reuters

Власти Катара достигли соглашения с талибами («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) о возобновлении чартерных эвакуационных рейсов из Афганистана, заявил глава МИД Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в интервью агентству Axios.

Агентство сообщило, что Катар и «Талибан» договорились возобновить авиасообщение и выполнять два авиарейса Qatar Airways в неделю. Это соглашение позволит провести эвакуацию тысяч афганцев и иностранных граждан из числа тех, кто не смог этого сделать в хаосе бегства из страны сил международной Коалиции в августе прошлого года, когда талибы захватили Кабул после молниеносного наступления.

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Qatar Airways выполняли отдельные чартерные рейсы из Кабула с начала сентября 2021 года. Однако эти рейсы были прекращены из-за требования талибов брать своих сторонников в качестве пассажиров на каждый рейс авиакомпании Qatar Airways, которую зафрахтовали власти США для гуманитарных перелетов. Предполагается, что исламские фундаменталисты таким образом хотели попасть за рубеж для поиска денег для нового руководства Афганистана.

15 августа прошлого года талибы объявили, что Афганистан полностью находится под их контролем. Это произошло после захвата Кабула. Боевикам удалось подчинить большую часть страны и все крупные города за несколько недель. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул Афганистан.

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Дмитрий Сотак
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