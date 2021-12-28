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США отменили гуманитарные рейсы из Афганистана

США отменили рейсы из Кабула из-за требований талибов брать их в качестве пассажиров

Фото: U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Victor Mancillal / Reuters

Власти США отменили гуманитарные рейсы из Кабула из-за опасения, что участники «Талибана» (запрещен в России как террористическая организация) могут использовать авиамаршрут для выезда из страны и дальнейшего поиска денег для обеспечения своей деятельности. Об этом сообщает The Times.

Источники издания сообщают, что талибы выдвинули требование брать своих сторонников в качестве пассажиров на каждый рейс авиакомпании Qatar Airways, которую зафрахтовали власти США для гуманитарных перелетов. Предполагается, что исламские фундаменталисты таким образом хотят попасть за рубеж для поиска денег для нового руководства Афганистана.

Разбирательство, которое было инициировано авиакомпанией, привело к временной остановке регулярных рейсов с середины декабря. Дата возобновления полетов остается неизвестной.

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Ранее сообщалось, что боевики движения «Талибан» открыли огонь по женщинам, организовавшим мирную демонстрацию. Десятки девушек вышли на протесты с транспарантами «Мы ​​— голос голодного народа», «Справедливости!», «Да здравствует человечество».

27 декабря талибы запретили женщинам поездки на дальние расстояния без сопровождения родственника-мужчины. Боевики также призвали владельцев транспортных средств и таксистов отказывать женщинам в услугах, если те не носят хиджаб.

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Дмитрий Сотак
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