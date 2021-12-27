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Талибы запретили женщинам дальние поездки в одиночестве

BBC News: талибы запретили афганским женщинам поездки на большие расстояния в одиночестве

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) ужесточили запреты на передвижение в одиночестве для афганских женщин. Об этом сообщает BBC News.

По информации издания, талибы запретили женщинам поездки на дальние расстояние без сопровождения родственника-мужчины. Уточняется, что в соответствующем документе речь идет о расстоянии более 72 километров. Боевики также призвали владельцев транспортных средств и таксистов отказывать женщинам в услугах, если они не носят хиджаб.

23 декабря сообщалось, что в районе Мукур афганской провинции Газни талибы запретили врачам оказывать помощь больным женщинам, которых вместо родственника-мужчины сопровождают в больницу родственницы-женщины. В заявлении боевиков подчеркивается незаконность и аморальность обращения женщин в медицинские учреждения в произвольном порядке без сопровождения мужчин.

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Екатерина Андреева
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