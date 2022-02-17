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Адвокат раскрыл подробности дела политолога Соловья

Адвокат Валерия Соловья заявил, что задержание политолога не связано с Telegram-каналом

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Задержание политолога и экс-профессора МГИМО Валерия Соловья не связано с Telegram-каналом «Генерал СВР». Подробности в беседе с News.ru раскрыл его адвокат Алексей Добрынин.

По его словам, политолог сейчас проходит свидетелем по делу об экстремизме, однако конкретный состав дела адвокату пока неизвестен.

Адвокат также заявил, что основной подозреваемый по этому делу ему также неизвестен, и предположил, что дело могло быть возбуждено просто по факту правонарушения.

Добрынин отверг предположение, что статус политолога может в определенный момент измениться со свидетеля на подозреваемого.

Политолог Соловей был задержан вместе с сыном Москве в среду, 16 февраля. Также обыски прошли у членов его семьи. Ранее СМИ сообщали, что задержание может быть связано с Telegram-каналом «Генерал СВР», который многие связывают с украинскими спецслужбами.

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Роман Кирьянов
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