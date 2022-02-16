В Москве задержали политолога Соловья

В Москве правоохранители задержали политолога, доктора исторических наук Валерия Соловья. Об этом рассказала журналистам жена профессора Татьяна Соловей, сообщает РИА Новости в среду, 16 февраля.

Сообщается, что вместе с профессором также задержан его сын. Как уточняет Telegram-канал Baza, обыск также прошел у племянника Валерия Соловья Федора, который работает редактором на «Матч ТВ».

По данным источника ТАСС, это связано с делом об экстремизме.

Следователи изъяли всю технику Соловья, а также его жены и сына

По данным Telegram-канала Baza, правоохранители изъяли все компьютеры, ноутбуки, планшеты и старые телефоны, принадлежащие Валерию Соловью, его супруге и их сыну. Также у профессора забрали загранпаспорт. С супруги политолога взяли подписку о неразглашении.

Кроме того, как сообщает канал, следователи получили полный доступ к телефону Соловья, который не был защищен паролем.

Действия силовиков связывают с делом об экстремизме

По одной информации, политолог доставлен на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по уголовному делу, суть которого не раскрывается.

По другой версии, которую приводит телеканал РЕН-ТВ, профессор Соловей стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства»).

О деле об экстремизме также рассказал источник ТАСС, однако какой процессуальный статус у Соловья, агентство не сообщает.

Задержание Соловья может быть связано с украинским Telegram-каналом

Задержание может быть связано с сотрудничеством политолога и Telegram-канала «Генерал СВР», который, как сообщает РЕН-ТВ, мог иметь связи с украинскими и западными спецслужбами.

Отмечается, что Соловей регулярно выступает в прямом эфире с администратором канала, неким Виктором Михайловичем, который якобы является бывшим генералом Службы внешней разведки (СВР) России. По информации телеканала, на самом деле этот псевдоним использует украинский адвокат Виктор Ермолаев.

Валерий Соловей — политолог, доктор исторических наук, общественный деятель. Ранее он был заведующим кафедрой связей с общественностью МГИМО. Соловей известен своей критикой российской власти, а также скандальными и высказываниями и конспирологическими идеями.