Названы самые подешевевшие направления для поездок по России

Аналитики назвали самым подешевевшим направлением для полетов по России в 2022 году Барнаул — средняя стоимость поездок снизилась на 39,4 процента по сравнению с предыдущим годом и составила 5,3 тысячи рублей. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

Помимо этого, на 24 процента упали цены на билеты в Томск (6,3 тысячи рублей) и на 16,2 процента в Киров (6,4 тысячи рублей). Также среди внутренних авианаправлений специалисты выделили Калининград и Краснодар — туда стоимость перевозок снизилась на 15,9-15,1 процента.

В топ-10 также вошли Саратов (снижение на 14 процентов), Сочи (13,5 процента), Набережные Челны (10,7 процента) и Тюмень (9,9 процента). Замыкает рейтинг Пермь со снижение цены авиабилета на девять процентов.

Ранее в феврале эксперты туротрасли раскрыли россиянам стоимость авиабилетов на самые популярные направления в предстоящем весеннем сезоне. Отмечается, что наиболее востребованным направлением по стране стал Сочи, куда средний чек с вылетом из Москвы составляет 8,3 тысячи рублей туда-обратно. Второе и третье места заняли Симферополь и Минеральные Воды — улететь в курортные города из столицы можно в среднем за 9,6 тысячи рублей в обе стороны.