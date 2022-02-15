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Раскрыта стоимость билетов на самые популярные у россиян направления весны

Самыми популярными направлениями весны у россиян стали Сочи и Симферополь

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Эксперты туристической отрасли раскрыли отечественным путешественникам стоимость авиабилетов на самые популярные направления в предстоящем весеннем сезоне. Об этом стало известно из результатов исследования онлайн-сервиса «Туту.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что наиболее востребованным направлением по стране стал Сочи — на него приходится 7,9 процента всех бронирований. Средний чек по данному направлению с вылетом из Москвы составляет 8,3 тысячи рублей туда-обратно. Второе и третье места заняли Симферополь и Минеральные Воды с долями в 5,7 процента — улететь в курортные города из столицы можно в среднем за 9,6 тысячи рублей в обе стороны.

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Также популярностью пользуются билеты в Краснодар (5,3 тысячи рублей туда-обратно), Калининград (7,9 тысячи рублей), Ростов-на-Дону (6,5 тысячи рублей), Мурманск (8,8 тысячи рублей), Махачкалу (7,4 тысячи рублей), Иркутск (17,1 тысячи рублей), Анапу (8,6 тысячи рублей), Санкт-Петербург (4,8 тысячи рублей) и Екатеринбург (7,7 тысячи рублей).

Ранее в феврале аналитики назвали ОАЭ, Грузию, Кипр и Египет самыми подешевевшими за год пляжными направлениями для российских путешественников. Так, сильнее всего цены упали на билеты на курорты ОАЭ — средняя стоимость перевозки снизилась на 40 процентов по сравнению с 2021 годом и составила 23,2 тысячи вместо 38,4 тысячи рублей. 

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Валентина Процкова
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