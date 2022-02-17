В США начали искать альтернативу российской нефти

В связи с конфликтом между Россией и Украиной американские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) США решили диверсифицировать поставки топлива, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Предприятия начали искать альтернативу российским поставкам прежде всего в Латинской Америке.

По данным агентства, минимум два крупных НПЗ на побережье Мексиканского залива намерены найти новых поставщиков. Один из заводов также ищет поставщиков лигроина, который используется при смешивании бензина, в Европе и Латинской Америке. Еще два предприятия из Техаса ведут переговоры с нефтепроизводителями из Мексики и Бразилии. В январе Бразилия уже отправила один танкер в США и запланировала еще одну отправку в марте.

Ранее США отдавали предпочтение российскому нефтяному топливу из-за его универсальных характеристик, в том числе топочного мазута 100, который можно использовать как в дистилляционных установках для нефти, так и в установках для коксования. В то же время топливо из Мексики подходит лишь для коксовых печей.

Хотя США сами являются одним из крупнейших производителей нефти на мировом рынке, страна сильно зависит от поставок из России. Лидерами по импорту российского топлива среди американских компаний Valero Energy, Exxon Mobil и Chevron. Поэтому санкции в отношении российского экспорта энергоносителей, задуманные США в случае эскалации конфликта вокруг Украины, ударят и по американцам.

«Любые ограничения на поставки [нефти] из России вызовут проблемы у покупателей, так как РФ может без труда перенаправить топливо в Китай или Индию. США тоже окажутся в трудном положении из-за влияния на цены на бензин», — утверждает главный экономист Vortexa Дэвид Веч.

Опасения трейдеров по поводу возможного конфликта России и Украины также толкают вверх стоимость российской нефти. В ходе торгов 16 февраля стоимость сорта Urals в Средиземноморье вплотную подошла к 100 долларам за баррель, остановившись на 99,14 доллара. Цена на Urals на северо-западе Европы в тот же день достигла 96,49 доллара за баррель. В последний раз цена топлива достигала такой отметки лишь в сентябре 2014 года.