Цена на российскую нефть подошла к 100 долларам за баррель

В ходе торгов 16 февраля стоимость российского сорта нефти Urals в Средиземноморье вплотную подошла к 100 долларам за баррель, остановившись на 99,14 доллара. Об этом свидетельствуют данные международного ценового агентства Argus.

Цена на Urals на северо-западе Европы в тот же день достигла 96,49 доллара за баррель. При этом стоимость североморской нефти с отгрузкой в конкретную дату (индекс объединяет сорта Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll) превысила 100 долларов за баррель. Таким образом Urals торгуется с дисконтом к североморскому датированному сорту.

В последний раз по такой стоимости российскую нефть продавали в сентябре 2014 года. После этого нефтяные котировки пошли резко вниз. А в первый этап пандемии сырье можно было купить в 3-5 раз дешевле, чем в начале 2022 года.

Причиной роста цен на нефть в мире в последнее время стало восстановление глобальной экономики и опасения трейдеров по поводу возможного конфликта России и Украины. В этом случае с рынка может пропасть значительное количество топлива.

Между тем в противоположную сторону нефтяные котировки толкают переговоры по поводу «ядерной сделки». Стороны сообщают о сближении позиций, а выход на мировой рынок иранской нефти существенно повлияет на предложение сырья.