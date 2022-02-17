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Нефть начали продавать выше 100 долларов за баррель

Цены на нефть Brent с отгрузкой в конкретную дату поднялись выше 100 долларов за баррель

Фото: Todd Korol / Reuters

Сорт нефти Brent с отгрузкой в конкретную дату (Dated Brent) впервые с сентября 2014 года начали продавать по цене выше ста долларов за баррель. По состоянию на 16 февраля ее стоимость достигла 100,705 доллара, свидетельствуют подсчеты агентства Platts.

Эксперты связывают рост цен с высоким спросом на североморскую нефть у нефтепереработчиков в Европе, угрозой вторжения России на Украину, что чревато срывом поставок, а также сокращением свободных мощностей ОПЕК+.

При этом аналитики все чаще говорят, что нефтяные котировки могут превысить 100 долларов на постоянной основе. В частности, такой прогноз на третий квартал дал Goldman Sachs, Bank of America ожидает 120 долларов за баррель к концу июня 2022 года, а JPMorgan Chase и вовсе полагают, что стоимость сырья возрастет до 150 долларов, что ускорит мировую инфляцию.

Dated Brent является основой для расчета фьючерсов на поставку этого сорта. В среду апрельский контракт подорожал до 95,94 доллара за баррель. Однако в начале недели цена и вовсе поднималась выше 96 долларов, а сорт WTI торговался выше 95 долларов.

По состоянию на утро 17 февраля стоимость сорта Brent упала на 1,44 процента, до 93,44 доллара, а WTI — на 1,38 процента, до 92,37 доллара за баррель. Главным поводом для резкого снижения стал прогресс в переговорах о «ядерной сделке» с Ираном. Если Вашингтон начнет снимать санкции на поставки нефти, легальное предложение на рынке существенно увеличится.

Brent от TradingView
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Платон Щукин
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