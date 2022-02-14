Стоимость нефти достигла уровня 2014 года

Стоимость нефти марки WTI достигла уровня сентября 2014 года, превысив 95 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22:25 по московскому времени, цена мартовских фьючерсов на пике достигала 95,5 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы нефти Brent достигли 96,5 долларов за баррель.

Ранее опрошенные Bloomberg аналитики заявили, что рост цен на нефть до 100 долларов за баррель и выше подстегнет инфляцию и создаст риски рецессии в ряде стран. С прошлого года мировые цены на нефть выросли больше чем на 50 процентов. Среди причин: восстановление рынка после пандемии коронавируса, геополитическая напряженность и перегруженность цепочки поставок.