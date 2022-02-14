Оценены последствия роста цен на нефть

Если цены на нефть будут расти до 100 долларов за баррель и выше, это не только подстегнет инфляцию, но и создаст риски рецессии в ряде стран. Так последствия ралли на рынке оценили опрошенные Bloomberg аналитики.

Скачок цен грозит нанести мировой экономике двойной удар. По оценкам экспертов Bloomberg Economics, подорожание нефти с 70 долларов в конце 2021 года до почти 100 к концу февраля 2022-го разгонит инфляцию в США и Европе на дополнительные полпроцента ко второй половине года. Аналитики JPMorgan Chase & Co в свою очередь указывают, что эталонная Brent по 150 долларов и вовсе практически остановит рост мировой экономики и приведет к росту инфляции до 7 процентов — в разы больше того показателя, на который ориентируются большинство Центробанков.

С прошлого года мировые цены на нефть выросли больше чем на 50 процентов. Среди причин: восстановление рынка после пандемии коронавируса, геополитическая напряженность и перегруженность цепочки поставок. Аналитики Goldman Sachs полагают, что в третьем квартале нефть будет стоит 100 долларов за баррель. По их оценкам, инфляция вырастет на 60 базисных пунктов, а сильнее остальных пострадают развивающие страны. Главный экономист Moody's Analytics Марк Занди считает, что каждые 10 долларов за баррель снижают экономический рост на 0,1 процентного пункта в следующем году. «Учитывая, что инфляция в настоящее время находится на многодесятилетнем максимуме, а неопределенность в отношении перспектив инфляции уже беспрецедентна, последнее, что нужно восстанавливающейся мировой экономике, — это еще одно повышение цен на энергоносители», — констатировали экономисты HSBC Джанет Генри и Джеймс Помрой.

На торгах в понедельник, 14 февраля, стоимость нефти марки Brent поднялась до максимумов с 2014 года. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,9 процента до 96,02 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы WTI выросли более чем 1,8 процента до 94,82 доллара за баррель.

Дорогая нефть остается выгодной для России. По оценкам экономистов, в этом году цены должны будут оставаться на уровне 90 долларов за баррель. Если они вырастут до 100 долларов, это может принести дополнительные 80 миллиардов долларов из-за дорогого сырья. Более того, в рублевом выражении дополнительная прибыль может быть еще больше, поскольку национальная валюта ослабла по отношению к доллару на фоне опасений новых санкций из-за напряженности вокруг Украины.