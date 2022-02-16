Стороны на переговорах в Вене максимально приблизились к заключению соглашения по ядерной сделке. Об этом рассказал иранский представитель Багери Кяни, передает ТАСС.

«После недель интенсивных переговоров мы как никогда ранее близки к соглашению, однако соглашение не будет достигнуто, пока не будет согласовано все», — заявил он.

Ранее представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе могут быть закончены в сжатые сроки. По словам постпреда, несколько пунктов документа требуют дополнительной проработки, однако «бумага уже лежит на столе».

В феврале администрация США решила восстановить отмененные исключения из санкций в отношении ядерной программы Ирана. При этом Вашингтон не считает эту уступкой Тегерану. По мнению Ульянова, этот шаг со стороны США стоит воспринимать как финальный сигнал переговоров в Вене.