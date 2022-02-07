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Раскрыты подробности о восстановлении иранской ядерной сделки

«Ъ»: постпред РФ в Вене Ульянов сообщил о готовой верстке документа по восстановлению СВПД
Михаил Ульянов

Михаил Ульянов. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе могут быть закончены в сжатые сроки. Об этом он сообщил в интервью изданию «Коммерсантъ».

Ульянов раскрыл подробности о восстановлении иранской ядерной сделки и заявил, что актуальную стадию разработки документа можно считать финальной. Он добавил, что проделан «очень большой путь», и заявил о готовой верстке проекта. По словам постпреда, несколько пунктов документа требуют дополнительной проработки, однако «бумага уже лежит на столе».

«Она довольно объемная, более 20 страниц убористого текста. Это основа, на которой можно завершать переговоры в достаточно сжатые сроки», — подчеркнул Ульянов.

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Постпред России в Вене добавил, что стороны планируют стремиться к скорейшему завершению переговоров. «Желательно в текущем месяце», — отметил он.

Переговоры в Вене по СВПД возобновятся во вторник, 8 февраля.

Ранее администрация США решила восстановить отмененные исключения из санкций в отношении ядерной программы Ирана. При этом Вашингтон не считает эту уступкой Тегерану. По мнению Ульянова, этот шаг со стороны США стоит воспринимать как финальный сигнал переговоров в Вене.

Марина Совина
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