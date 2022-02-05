В России дали оценку «ядерным» исключениям США

Решения Соединенных Штатов о восстановлении «ядерных» исключений можно воспринимать как финальный сигнал о вступлении переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. С такой оценкой в своем Twitter-аккаунте выступил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его мнению, данный шаг Вашингтона верен. «Это поможет ускорить восстановление СВПД и взаимное возвращение США и Ирана к соблюдению сделки 2015 года», — написал постпред.

Накануне в Госдепе заявили, что администрация США решила восстановить ранее отмененные исключения из санкций в отношении ядерной программы Ирана. Однако Вашингтон не считает эту меру уступкой Тегерану, заявили в Госдепартаменте.

Представитель Госдепа анонсировал восстановление исключений из санкций по ядерной сделке, чтобы позволить третьим сторонам «участвовать в проектах ядерного нераспространения и безопасности в Иране».