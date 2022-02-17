В российском жилом доме взорвался самогонный аппарат

В городе Южноуральск Челябинской области в жилом доме взорвался самогонный аппарат. Видео последствий взрыва публикует Telegram-канал «Челябинск №1».

На кадрах видно, что из-за взрыва на последнем этаже выбиты рамы и стекла в двух окнах. По словам автора видеозаписи, с другой стороны дома «балкон весь вырвало».

Как сообщает канал, в результате инцидента пострадал 15-летний подросток. Его доставили в российскую больницу с ожогами тела горячей жидкостью и паром. О причинах взрыва информации нет.

Взрывной волной также выбило межкомнатные двери и входную дверь в квартиру. Предварительно, целостность строительных конструкций жилого дома не нарушена.

Ранее в Приморье в жилом доме взорвалась граната. В результате погиб один человек, пострадали еще шестеро россиян.