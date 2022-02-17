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Бывший возлюбленный Волочковой ответил на обвинения в терроризме

Экс-возлюбленный балерины Анастасии Волочковой назвал клеветой обвинения в терроризме

Фото: @volochkova_art

Бывший возлюбленный российской балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов назвал клеветой обвинения в терроризме. Он ответил подписчикам в своем Instagram-аккаунте.

Мужчина обратился к юристу Александру Бенхину, чтобы доказать свою невиновность, а также призвал распространителей слухов извиниться. «Недавно вы смотрели передачу, в которой меня обвинили в том, что я занимался бандитизмом в Тамбовской области, где я ни разу не был. Александр — толковый и крутой адвокат, который буквально за день изучил всю информацию. У него есть полная доказательная база о том, что я не имею никакого отношения к преступлениями. Думаю, что те люди, которые наговорили на меня, должны принесли свои извинения», — заявил экс-любовник Волочковой.

Бенхин отметил, что у Кузнецова есть полный тезка, который проживает в Тамбовской области. Юрист заверил, что бывший Волочковой родился на Украине. Бенхин предложил Кузнецову подать в суд на тех, кто его оклеветал.

В январе 2022 года стало известно, что возлюбленный балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов объявлен в розыск за террористический акт на Украине. В ходе программы «Пусть говорят» мужчина признался, что участвовал в организации митингов во время госпереворота.

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Сергей Равин
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