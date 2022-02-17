Россияне массово захотели отдохнуть весной в одном европейском городе

Столица Венгрии Будапешт оказалась одним из лидирующих направлений для весенних поездок у россиян. О массовом желании туристов отдохнуть в одном европейском городе сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, согласно информации экспертов, спрос на туры в Венгрию остается стабильно высоким с момента открытия границ в июле 2021 года, и в 2022-м наблюдается такая же ситуация. «За первые пять недель 2022 года наш объем продаж туров в Венгрию уже превысил показатели всего 2021 года и вплотную приблизился к объемам первых допандемийных месяцев 2020 года», — отметили в компании «Интурист».

Другие представители рынка подтвердили эту информацию — повышенный интерес к поездкам в Будапешт заметили в «Русском Экспрессе», PAC Group и Tez Tour. При этом туроператоры отмечают, что путевки в Венгрию активно бронируют на мартовские и майские праздники, поэтому с планированием путешествия лучше поторопиться.

«Пока места в отелях на весенние праздники есть. Но чем ближе к дате вылета, тем сложнее будет найти размещение», — пояснили в ICS Travel Group.

Самый бюджетный вариант поездки предлагает компания Tez Tour — стоимость недельного тура с двухместным размещением в отеле категории две звезды обойдется в 25,8 тысячи рублей на человека. Аналогичный тур длительностью четыре ночи будет стоить 23,7 тысячи рублей на человека.

У туроператора ПАКС стоимость путевки на три ночи в Будапешт с захватом 8 марта начинается от 370 евро, у ICS Travel Group недельный тур на мартовские праздники стартует от 62 тысяч рублей, а у PAC Group — от 75 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что правительство Венгрии пересмотрело план по сокращению с 15 февраля 2022 года срока действия прививочных сертификатов от COVID-19. Таким образом, годовые сертификаты для полностью вакцинированных туристов будут действовать до 1 мая. При этом с начала мая тем, кто привился от коронавируса более девяти месяцев назад, понадобится бустерная доза. Отмечается, что Венгрия признает препарат «Спутник Лайт».